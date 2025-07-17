Глава МИД Германии отреагировал на эскалацию в Сирии

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал к прекращению противостояний в Сирии.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Вадефуль "решительно" осудил атаки, направленные против сирийского меньшинства друзов, и призвал обеспечить ответственность причастных к этому.

"То, что сейчас оружие замолчало, в частности после медиации наших американских партнеров – это хорошо. Но важно, чтобы все стороны уважали договоренность и прекратили боевые действия", – подчеркнул он.

Министр подчеркнул, что сирийские власти обязаны защищать всех своих граждан, независимо от того, кто они по этническому происхождению или вере.

Также Вадефуль призвал "всех внутренних и внешних субъектов не предпринимать никаких действий, которые могут поставить под угрозу стабильность и переходный процесс в Сирии".

Европейский Союз призвал Израиль немедленно прекратить удары по объектам сирийского правительства, а также заявил, что Сирия должна уладить этнический конфликт на юге страны.

Напомним, на юге Сирии вспыхнуло силовое противостояние между друзами и бедуинскими группировками, после чего вмешались сирийские правительственные силы. Израиль начал наносить удары по сирийским правительственным объектам, обвинив переходную власть Сирии в том, что она действует против друзов.

Противостояние стихло после договоренности сторон о перемирии, достигнутой после вмешательства США.

Весной ЕС приветствовал формирование переходного правительства Сирии и выразил готовность к сотрудничеству с ним, но подчеркнул необходимость инклюзивного политического процесса в стране.

В конце мая Евросоюз отменил все экономические ограничительные меры против Сирии, за исключением тех, которые остаются в силе из соображений безопасности.