ЄС висловив готовність співпрацювати з перехідним урядом Сирії

Європейська комісія привітала формування перехідного уряду Сирії та висловила готовність до співпраці з ним, але наголосила на необхідності інклюзивного політичного процесу в країні.

Про це йдеться в заяві головної дипломатки ЄС Каї Каллас та єврокомісарок з питань Середземноморʼя Дубравки Шуїци та кризового реагування Аджі Лябіб, повідомляє "Європейська правда".

Комісарки ЄС привітали формування нового перехідного уряду в Сирії та наголосили, що ЄС "готовий співпрацювати з новим урядом, щоб допомогти вирішити величезні виклики, які стоять перед ним".

"Європейський Союз буде підтримувати сирійський народ, забезпечуючи при цьому дотримання зобов'язань нового уряду щодо мирного та інклюзивного переходу", – підкреслюється у заяві.

Каллас, Шуїця та Лябіб також підтвердили підтримку з боку Євросоюзу перехідного процесу, "що охоплює всі компоненти сирійського суспільства в усьому їхньому розмаїтті, де всеосяжне правосуддя перехідного періоду забезпечує відповідальність за всі злочини і робить значний внесок у національне примирення".

"Також важливо, щоб усі зовнішні актори повністю поважали єдність, суверенітет і територіальну цілісність Сирії. ЄС засуджує будь-які спроби підірвати її стабільність і перспективи мирного та інклюзивного політичного переходу", – підсумовують єврокомісарки.

Новий перехідний уряд Сирії склав присягу 29 березня – майже через чотири місяці після повалення Башара Асада. Новий кабінет, до якого увійшли представники різних етнічних і релігійних груп, має на меті стабілізувати країну після багаторічної війни.

Зміна політики Брюсселя стосовно Сирії почалась після того, як у грудні 2024 року там було повалено режим Башара Асада. У січні ЄС погодився зняти санкції з кількох ключових секторів сирійської економіки.