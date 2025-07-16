ЕС призвал Израиль прекратить обстрелы Сирии, где вспыхнуло межконфессиональное насилие

Европейский Союз призвал Израиль немедленно прекратить удары по объектам сирийского правительства, а также заявил, что Сирия должна урегулировать этнический конфликт на юге страны.

Об этом спикер Европейской комиссии Ануар Эль Ануни сказал агентству AFP, пишет "Европейская правда".

"Мы призываем Израиль немедленно прекратить удары по сирийской территории, в том числе по ключевым учреждениям в Дамаске, которые ставят под угрозу жизнь гражданского населения и могут подорвать переходный процесс в Сирии", – заявил Ануни.

Он добавил, что ЕС призывает переходные органы власти Сирии достичь деэскалации ситуации в южном городе Сувейда, "которая уже привела к значительным человеческим потерям".

В среду Израиль нанес удар по военному штабу в Дамаске и перебросил дополнительные войска в приграничную зону, объяснив эти шаги стремлением предотвратить дальнейшие нападения на общину друзей – религиозную общину, которую Еврейское государство обязалось защищать.

В Сувейде последние несколько дней продолжаются кровопролитные бои между друзами, бедуинскими группировками и сирийскими войсками. По оценкам Сирийской обсерватории по правам человека, в столкновениях погибли почти 250 человек, из них более 20 были казнены.

Израиль обвинил новую власть Сирии во главе с президентом Ахмедом аль-Шараа в руководстве боевыми действиями против друзов. Сирийские власти это отрицают и заявляют, что направили дополнительные войска в Сувейду, чтобы попытаться положить конец насилию.

В марте ЕС приветствовал формирование переходного правительства Сирии и выразил готовность к сотрудничеству с ним, но подчеркнул необходимость инклюзивного политического процесса в стране.

В конце мая Европейский Союз отменил все экономические ограничительные меры против Сирии, за исключением тех, которые остаются в силе из соображений безопасности.