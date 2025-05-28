ЕС снял экономические санкции с Сирии

Совет Европейского Союза принял правовые акты, отменяющие все экономические ограничительные меры против Сирии, за исключением тех, которые остаются в силе по соображениям безопасности.

Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС, пишет "Европейская правда".

Таким образом, ЕС формализовал политическое решение, объявленное 20 мая 2025 года, с целью поддержать сирийский народ в процессе воссоединения страны и восстановления инклюзивной, плюралистической и мирной Сирии.

В рамках этого подхода Совет ЕС также исключил 24 сирийские компании и организации из санкционного списка. Среди них – Центральный банк Сирии, другие банки, а также компании, работающие в стратегически важных секторах экономики: нефтегазодобыче, нефтепереработке, хлопковой промышленности и телекоммуникациях.

Некоторые из снятых ограничений касались медиа-организаций и телеканалов.

В то же время ЕС оставил в силе индивидуальные санкции против лиц и структур, связанных с режимом Башара Асада, продлив их действие до 1 июня 2026 года.

Это решение принято в соответствии с обязательствами ЕС по поддержке мирного политического перехода в Сирии и привлечению виновных к ответственности.

Кроме того, в связи со вспышкой насилия на сирийском побережье в марте 2025 года, ЕС ввел новые санкции в рамках своего глобального режима санкций за нарушение прав человека. Ограничительные меры коснулись двух лиц и трех организаций, которых обвиняют в серьезных нарушениях прав человека.

Совет ЕС заявил, что будет и в дальнейшем следить за развитием ситуации в Сирии и готов вводить новые санкции против тех, кто подрывает стабильность в стране или причастен к нарушениям прав человека.

В январе ЕС согласился снять санкции с нескольких ключевых секторов сирийской экономики.