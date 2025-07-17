Глава МЗС Німеччини відреагував на ескалацію у Сирії

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав до припинення протистоянь у Сирії.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Вадефуль "найрішучіше" засудив атаки, спрямовані проти сирійської меншини друзів, та закликав забезпечити відповідальність причетних до цього.

"Те, що зараз зброя замовкла, зокрема після медіації наших американських партнерів – це добре. Але важливо, щоб усі сторони поважали домовленість і припинили бойові дії", – наголосив він.

Міністр підкреслив, що сирійська влада зобов'язана захищати усіх своїх громадян, незалежно від того, хто вони за етнічним походженням чи вірою.

Також Йоганн Вадефуль закликав "усіх внутрішніх і зовнішніх суб’єктів не вдаватися до жодних дій, що можуть поставити під загрозу стабільність і перехідний процес у Сирії".

Європейський Союз закликав Ізраїль негайно припинити удари по об'єктах сирійського уряду, а також заявив, що Сирія повинна владнати етнічний конфлікт на півдні країни.

Нагадаємо, на півдні Сирії спалахнуло силове протистояння між друзами і бедуїнськими угрупованнями, після чого втрутились сирійські урядові сили. Ізраїль почав завдавати ударів по сирійських урядових об’єктах, звинувативши перехідну владу Сирії у тому, що вона діє проти друзів.

Протистояння стихло після домовленості сторін про перемир’я, досягнутої після втручання США.

Навесні ЄС привітав формування перехідного уряду Сирії та висловив готовність до співпраці з ним, але наголосив на необхідності інклюзивного політичного процесу в країні.

Наприкінці травня Євросоюз скасував усі економічні обмежувальні заходи проти Сирії, за винятком тих, які залишаються чинними з міркувань безпеки.