В Германии призывают установить надзор спецслужб над партией "подруги Путина"

Отдельные немецкие политики призвали контрразведку страны – Федеральное ведомство по защите конституции – установить надзор за ультралевым Альянсом Сары Вагенкнехт (АСВ).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Несколько депутатов Бундестага и Европарламента от Германии заявили, что деятельность АСВ "направлена против свободного демократического строя" и поэтому должна быть под надзором спецслужб.

"Ведомство по защите конституции должно принять меры и взять АСВ под надзор, чтобы установить, существует ли серьезная угроза демократическому строю", – считает евродепутат от Свободной демократической партии Германии Мориц Кернер.

А генеральный секретарь отделения Христианско-демократического союза в Бранденбурге Гордон Гоффман сказал Spiegel, что партия Вагенкнехт "является угрозой для безопасности и воротами для экстремизма в нашем государстве".

Поводом для таких призывов стало недавнее решение АСВ заступиться за пророссийскую пропагандистку Алину Липп, против которой ввели санкции ЕС (после резонанса посты партии в соцсетях были удалены).

Кроме того, члены АСВ в Бранденбурге поддержали ассоциацию Friedensbrücke ("Мирный мост"), председателя которой подозревают в финансировании терроризма на востоке Украины.

Сару Вагенкнехт называют "подругой Путина" из-за ее пророссийских взглядов. В частности, она предложила свой "мирный план" для Украины, который заключался в том, что Запад прекратил бы поставки оружия Киеву, если бы глава РФ "согласился на немедленное прекращение огня на текущей линии фронта".

Недавно лидер левой популистской партии своего имени Сара Вагенкнехт заявила, что открыта к политическим переговорам с ультраправой партией "Альтернатива для Германии".