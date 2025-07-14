Немецкая "подруга Путина" открестилась от поддержки пророссийской пропагандистки

Ультралевый Альянс Сары Вагенкнехт (АСВ) убрал из соцсетей сообщение, в котором выразил поддержку пророссийской пропагандистке Алине Липп после ее попадания под санкции ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в публикации Spiegel.

Сообщение в поддержку Липп, а также еще двух пророссийских блогеров немецкого происхождения появилось утром в субботу во всех соцсетях АСВ. Партия утверждала, что санкции против пропагандистов – это наказание "критической журналистики" со стороны ЕС.

"Тоталитарный режим правды вместо свободы прессы?" – говорилось в тексте на картинке, которая сопровождала пост Альянса Сары Вагенкнехт.

Скриншот Spiegel

Посты вызвали неоднозначные реакции среди сторонников АСВ, и через двое суток их в конце концов убрали.

Пресс-секретарь партии в комментарии Spiegel заявила, что там "осуждают распространение фейковых новостей" и допускают, что при создании поста произошла „ошибка", но все равно выступают за "защиту свободной дискуссии".

30-летняя Алина Липп, родом из Гамбурга, с 2021 года живет в Донецке и через свой Telegram распространяет пророссийскую пропаганду: например называет зверства в Буче "инсценировкой киевского режима".

С конца мая против Липп были введены санкции Европейского Союза в ответ на гибридную дестабилизационную деятельность России.

Сару Вагенкнехт называют "подругой Путина" из-за ее пророссийских взглядов. В частности, она предлагала свой "мирный план" для Украины, который заключался в том, что Запад прекратил бы поставки оружия Киеву, если бы глава РФ "согласился на немедленное прекращение огня на текущей линии фронта".