Лидер левой популистской партии своего имени Сара Вагенкнехт заявила, что открыта к политическим переговорам с ультраправой партией "Альтернатива для Германии".

Об этом сообщает Euractiv, пишет "Европейская правда".

Вагенкнехт отрицает наличие каких-либо переговоров с "Альтернативой для Германии" до сих пор, но сказала, что потенциально открыта к диалогу с этой политсилой.

"Если вы спрашиваете, стала бы я говорить с господином Хрупаллой (один из соруководителей „АдГ". – Ред.), если бы для этого была конкретная причина – то, конечно, да", – сказала она в комментарии dpa.

Хрупалла приветствовал позицию Вагенкнехт и говорит, что определенный неформальный диалог между их политсилами уже был.

Ранее Вагенкнехт заявила, что хочет сотрудничества с инициаторами пророссийского "Манифеста" из СДПГ.

Напомним, июньский опрос показал, что уровень одобрения правящего консервативного блока ХДС/ХСС превысил его результат на февральских досрочных выборах.

"АдГ" осталась второй самой популярной партией, но потеряла один процентный пункт. В то же время Альянс Сары Вагенкнехт имел менее 5%, необходимых для прохода в парламент.