У Німеччині закликають встановити нагляд спецслужб над партією "подруги Путіна"

Окремі німецькі політики закликали контррозвідку країни – Федеральне відомство із захисту конституції – встановити нагляд за ультралівим Альянсом Сари Вагенкнехт (АСВ).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Кілька депутатів Бундестагу та Європарламенту від Німеччини заявили, що діяльність АСВ "спрямована проти вільного демократичного ладу" і тому має бути під наглядом спецслужб.

"Відомство із захисту конституції повинно вжити заходів і взяти АСВ під нагляд, щоб встановити, чи існує серйозна загроза демократичному ладу", – вважає євродепутат від Вільної демократичної партії Німеччини Моріц Кернер.

А генеральний секретар відділення Християнсько-демократичного союзу в Бранденбурзі Гордон Гоффман сказав Spiegel, що партія Вагенкнехт "є загрозою для безпеки і воротами для екстремізму в нашій державі".

Приводом до таких закликів стало нещодавнє рішення АСВ заступитись за проросійську пропагандистку Аліну Ліпп, проти якої запровадили санкції ЄС (після розголосу дописи партії в соцмережах були видалені).

Крім того, члени АСВ у Бранденбурзі підтримали асоціацію Friedensbrücke ("Мирний міст"), голову якої підозрюють у фінансуванні тероризму на сході України.

Сару Вагенкнехт називають "подругою Путіна" через її проросійські погляди. Зокрема, вона пропонувала свій "мирний план" для України, який полягав у тому, що Захід припинив би поставки зброї Києву, якби глава РФ "погодився на негайне припинення вогню на поточній лінії фронту".

Нещодавно лідерка лівої популістської партії свого імені Сара Вагенкнехт заявила, що відкрита до політичних перемовин з ультраправою партією "Альтернатива для Німеччини".