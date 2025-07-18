Еврокомиссия подает иск в Суде ЕС к Словакии о праве на доступ к адвокатам

Европейская комиссия подает на Словакию в Суд ЕС за ненадлежащее выполнение правил Евросоюза, гарантирующих подозреваемым доступ к адвокату и право на общение после ареста.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

После официального сообщения в 2023 году и рассмотрения ответа Братиславы Еврокомиссии установила, что Словакия неправильно передала положения директивы, касающиеся сферы ее действия и ограничений правового доступа.

"Остается непонятным, на какие права могут ссылаться подозреваемые, которым еще не было предъявлено официальных обвинений, например, имеют ли они право на консультацию с адвокатом до допроса", – говорится в заявлении Комиссии.

Словацкие власти пока не прокомментировали этот судебный иск.

Директива Евросоюза является одной из шести мер ЕС, устанавливающих минимальные стандарты справедливого судебного разбирательства во всем сообществе, направленные на обеспечение того, чтобы подозреваемые были проинформированы о своих правах и могли их реализовывать во время уголовного производства.

Напомним, в мае Венгрия и Словакия отказались поставить подпись под документом, подготовленным для утверждения Советом ЕС, об усилении демократической устойчивости Европейского Союза, что подразумевает борьбу с дезинформацией, фальсификациями и усиление демократических СМИ.

Сообщалось также, что Германия рассмотрит возможность приостановления финансирования Словакии со стороны Европейского Союза, если страна продолжит отклоняться от общего курса ЕС.