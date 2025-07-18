Єврокомісія позивається в Суді ЄС до Словаччини щодо права на доступ до адвокатів

Європейська комісія подає на Словаччину до Суду ЄС за неналежне виконання правил Євросоюзу, що гарантують підозрюваним доступ до адвоката та права на спілкування після арешту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Після офіційного повідомлення у 2023 році та розгляду відповіді Братислави Єврокомісії встановила, що Словаччина неправильно передала положення директиви, що стосуються сфери її дії та обмежень правового доступу.

"Залишається незрозумілим, на які права можуть посилатися підозрювані, яким ще не було пред'явлено офіційних звинувачень, наприклад, чи мають вони право на консультацію з адвокатом до допиту", – йдеться в заяві Комісії.

Словацька влада поки що не прокоментувала цей судовий позов.

Директива Євросоюзу є одним із шести заходів ЄС, що встановлюють мінімальні стандарти справедливого судового розгляду в усій спільноті, спрямовані на забезпечення того, щоб підозрювані були поінформовані про свої права і могли їх реалізовувати під час кримінального провадження.

Нагадаємо, у травні Угорщина та Словаччина відмовилися поставити підпис під документом, підготованим для затвердження Радою ЄС, щодо посилення демократичної стійкості Європейського Союзу, що має на увазі боротьбу з дезінформацією, фальсифікаціями і посилення демократичних ЗМІ.

Повідомлялося також, що Німеччина розгляне можливість призупинення фінансування Словаччини з боку Європейського Союзу, якщо країна продовжить відхилятися від спільного курсу ЄС.