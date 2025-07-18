В Эстонии говорят, что потери РФ в Украине уже превысили советские в войне с финнами

Человеческие потери России в неспровоцированной войне против Украины уже превысили потери в советско-финской войне (Зимняя война).

Об этом заявил глава военной полиции Эстонии Тоомас Вели, передает ERR, пишет "Европейская правда".

Хотя российские войска ведут интенсивные атаки и достигли некоторых незначительных успехов, Украина в целом удерживает свои позиции, заявил Вели в пятницу, 18 июля.

Он сказал, что с ноября 2023 года Россия "смогла оккупировать около 9 тысяч квадратных километров Украины в дополнение к тем, что уже были в ее владении".

"Если учесть человеческие потери, которые понесла Россия, получается, что каждый квадратный километр обошелся ей статистически примерно в 70 раненых или погибших. Возможно, эти массовые атаки, которые они проводят, даже хуже, чем, например, Зимняя война в Финляндии, где Россия, или Советский Союз в то время, заплатила за каждый квадратный километр примерно 20-30 погибшими или ранеными солдатами. Это огромные потери, астрономические потери", – сказал полковник.

Вели также говорил о ситуации в России, которая, по его словам, становится все более сложной как в экономическом, так и во внутриполитическом плане.

"Я хотел бы обратить внимание на то, что в российской экономике сейчас происходят процессы, которые, по словам даже проправительственных комментаторов, начинают давать о себе знать: санкции начинают болеть, государственный бюджет движется к дефициту, а жирные резервы страны практически исчерпаны", – сказал он.

По словам финского военного, за последние два года в экономике России "не было начато никаких новых проектов в сфере недвижимости, а малые предприятия тихо банкротятся".

"На Московской фондовой бирже сейчас наблюдается относительно высокая паника. Инфляция начала расти, несмотря на усилия российского центрального банка удержать ее под контролем", – сказал он.

По словам Вели, некоторые комментаторы утверждают, что ситуация в России становится похожей на ситуацию начала 1990-х годов, когда деньги потеряли свою ценность и наступила стагнация.

Также он отметил, что "интересные тенденции" наблюдаются и в сфере внутренней безопасности России.

"Когда бывшие министры стреляются или выпрыгивают из окон, а директоров и владельцев крупных приватизированных компаний арестовывают, кажется, что там дела идут плохо. И если в прошлом году, например, в Санкт-Петербурге состоялся грандиозный военно-морской парад, то в этом году из соображений безопасности все военно-морские парады отменены, а тех, кто погиб во Второй мировой войне, просто чествуют венками", – сказал полковник.

Говоря о ситуации на украинском фронте, Вели отметил, что российские войска достигли небольших прорывов и произошли локальные тактические операции.

"Сейчас очень сильное давление на Покровск, который Россия отчаянно пытается захватить с октября прошлого года", – сказал он.

По описанию полковника, российские войска в Покровске пытаются использовать ту же тактику, что и раньше в Угледаре и Авдеевке, где они пытаются продвинуться с флангов, захватить важные узлы и контролировать пути снабжения украинских подразделений.

"Другими словами, на примере Покровска, если село Удачное, расположенное к юго-западу от Покровска, попадет в руки россиян и они будут контролировать его с огнем, они также смогут контролировать западно-восточную автомагистраль, ведущую к Покровску", – сказал он.

Карта: DeepState

По словам полковника, российские войска пытались увеличить темпы вдоль всей линии фронта, но признаки того, что ожидается большая российская наступательная операция, преувеличенны.

В начале июня британская разведка отметила, что с начала российско-украинской войны в феврале 2022 года Россия потеряла около 1 млн военных погибшими и ранеными.

А министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что потери российских сил в один миллион в Украине свидетельствуют об использовании Владимиром Путиным россиян как "пушечного мяса".

А 11 июля разведка Великобритании проанализировала потери российской армии в войне против Украины за 2025 год. Разведчики считают, что РФ могла потерять примерно 236 тысяч военных погибшими и ранеными в российско-украинской войне только за 2025 год.

С начала полномасштабного вторжения количество погибших и раненых превысило 1 миллион.