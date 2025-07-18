Словакия преждевременно рассказала о полицейской операции с Чехией в Украине

Заявление словацкой полиции о задержании в Днепре подозреваемого в "минировании" школ в Центральной Европе поставило под угрозу правоохранительные группы, которые на тот момент все еще находились в Украине.

Об этом говорится в публикации портала Respekt, сообщает "Европейская правда".

Как известно, информация о задержании украинца в связи с прошлогодними угрозами взрыва школ в Чехии и Словакии была опубликована словацкой полицией в среду.

По словам представителя полиции Чехии Йозефа Бокана, в это время правоохранители из Чехии и Словакии все еще находились в Украине, и их безопасность могла быть под угрозою.

"На месте еще продолжалась работа, которая не носила тактического характера, особенно с учетом безопасности всех присутствующих на месте, которое расположено недалеко от России и линии фронта", – пояснил Бокан.

По информации Respekt, Россия могла отомстить чешским и словацким полицейским и нацелить на них ракету или дрон.

СМИ также стало известно о договоренности между Прагой и Братиславой, что информация об операции будет обнародована, когда полицейские из группы вернутся домой. Об этом же предупредил координатор операции из Евроюста, прокурор Павел Земан.

Источник Respekt отметил, что полиция Словакии не только проигнорировала это предупреждение, но и не упомянула о "российском следе" в расследовании – о чем сообщила чешская служба безопасности уже после заявления из Братиславы.

В ответ министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай Эшток раскритиковал чешскую сторону за обнародование информации о возможном "российском следе", заявив, что это может навредить расследованию.

Отметим, что это произошло на фоне ухудшения чешско-словацких отношений после прихода к власти словацкого премьера Роберта Фицо.

В последние дни между главами чешского и словацкого правительств вспыхнула заочная перепалка из-за призыва Чехии к Словакии поддержать последний пакет санкций ЕС против России.