В Словакии наехали на Чехию из-за заявления о российском следе в "минировании" школ

Словацкий министр внутренних дел Матуш Шутай Эшток раскритиковал чешскую Службу безопасности и разведки (BIS) за информацию о возможном российском следе в деле о "минировании" школ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Накануне словацкая полиция сообщила о задержании в украинском городе Днепр мужчины, подозреваемого в волне "минирований" школ в Центральной Европе.

Служба безопасности и разведки Чехии (BIS) затем отдельно заявила, что, по ее мнению, преступную деятельность задержанного могли финансировать из России.

В этой ситуации глава МВД Словакии в четверг выступил перед СМИ и набросился на чешских коллег, назвав российский след гипотезой, а то, что чешская сторона обнародовала эту информацию, – "абсолютно непонятным и непрофессиональным".

"И, честно говоря, я не буду здесь сейчас обсуждать возможные мотивы, связанные с предвыборным периодом, который сейчас проходит в Чехии. Именно такое нескоординированное, разглашенное в СМИ выдвижение рабочих гипотез может значительно осложнить расследование, поставить под угрозу его успех и даже предоставить преступникам возможность замести следы", – заявил Шутай Эшток.

Попутно он раскритиковал "журналистов-активистов" и "представителей оппозиции", которых обвинил в распространении "конспирологических теорий".

Отметим, что заявления министра внутренних дел Словакии прозвучали на фоне ухудшения чешско-словацких отношений после прихода к власти словацкого премьера Роберта Фицо.

В последние дни между главами чешского и словацкого правительств вспыхнула заочная перепалка из-за призыва Чехии к Словакии поддержать последний пакет санкций ЕС против России.