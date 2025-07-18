Словаччина передчасно розповіла про поліцейську операцію з Чехією в Україні

Заява словацької поліції про затримання в Дніпрі підозрюваного у "мінуванні" шкіл у Центральній Європі поставила під загрозу правоохоронні групи, які на той час усе ще перебували в Україні.

Про це йдеться в публікації порталу Respekt, повідомляє "Європейська правда".

Як відомо, інформація про затримання українця у зв'язку з торішніми погрозами підриву шкіл у Чехії та Словаччині була опублікована словацькою поліцією в середу.

За словами речника поліції Чехії Йозефа Бокана, в цей час правоохоронці з Чехії та Словаччини все ще перебували в Україні, і їхня безпека могла бути під загрозою.

"На місці ще тривала робота, яка не мала тактичного характеру, особливо з огляду на безпеку всіх присутніх на місці, яке розташоване недалеко від Росії та лінії фронту", – пояснив Бокан.

За інформацією Respekt, Росія могла помститися чеським і словацьким поліцейським і націлити на них ракету або дрон.

ЗМІ також дізналось про домовленість між Прагою та Братиславою, що інформація про операцію буде оприлюднена, коли поліцейські з групи повернуться додому. Про це ж попередив координатор операції з Євроюсту, прокурор Павел Земан.

Джерело Respekt зазначило, що поліція Словаччини не лише проігнорувала це попередження, а й не згадала про "російський слід" у розслідуванні – про що сказала чеська служба безпеки вже після заяви з Братислави.

У відповідь міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток розкритикував чеську сторону за оприлюднення інформації про можливий "російський слід", заявивши, що це може зашкодити розслідуванню.

Зазначимо, що це сталось на тлі погіршення чесько-словацьких відносин після приходу до влади словацького премʼєра Роберта Фіцо.

В останні дні між главами чеського та словацького урядів спалахнула заочна перепалка через заклик Чехії до Словаччини підтримати останній пакет санкцій ЄС проти Росії.