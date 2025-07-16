"Минера" чешских и словацких школ нашли в Днепре

Человеком, рассылавшим анонимные угрозы о заминировании сотен школ в Чехии и Словакии, считают украинца из Днепра.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Словакии, пишет "Европейская правда".

По итогам следственных действий по серии фейковых минирований школ в Чехии и Словакии осенью 2024 года совместная группа правоохранителей Чехии, Словакии и Украины отправилась в город Днепр.

В результате оперативных мероприятий задержали гражданина Украины, которого считают отправителем сообщений. Также проводятся обыски в нескольких помещениях в Днепре с изъятием компьютеров и телефонов.

Словацкие правоохранители выразили благодарность чешским и украинским коллегам за сотрудничество в расследовании.

"Нам не важно, какое гражданство у нарушителя – важно, чтобы таких лиц находили и привлекали к ответственности за их действия", – добавили в сообщении.

Напомним, в течение последнего года от волны фальшивых сообщений о заложенной взрывчатке пострадали многие страны Европы. Один из последних массовых случаев произошел в Австрии в мае 2025 года.

В Венгрии установили, что за волной "минирований" стоял 15-летний подросток.