У Фицо нахамили премьеру Чехии после просьбы прекратить блокаду санкций против РФ

В руководстве партии премьер-министра Словакии Роберта Фицо заявили, что не собираются принимать во внимание просьбу чешского премьера Петра Фиалы не блокировать одобрение ЕС 18-го пакета санкций против России.

Как сообщает IDNES, пишет "Европейская правда", заявление опубликовал вице-председатель правящей партии Smér-SD Ричард Такач.

В своей заметке в Facebook Такач, который также является министром сельского хозяйства, опубликовал лаконичное заявление в ответ на призыв премьера Чехии Петра Фиалы к Роберту Фицо поддержать 18-й пакет санкций против РФ, который тот блокирует, выдвигая требования по европейскому плану полного отказа от газа из России.

"Словакия не будет "автоматом для голосования" для Брюсселя просто потому, что этого хочет чешский премьер. Для меня и всего правительства защита наших национальных интересов стоит выше политических писем из Праги", – написал чиновник.

На прошлой неделе Фицо заявил, что нацелен до вторника, 15 июля, достичь соглашения с Еврокомиссией относительно гарантий, что Словакия не пострадает от полного отказа от российского газа – и это, соответственно, разблокирует принятие 18-го пакета санкций против России.

Впрочем, появилась информация, что теперь новый санкционный пакет блокирует не только Словакия, но и Мальта.