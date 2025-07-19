Bild: первый Patriot для Украины за счет Германии будет готов не раньше, чем через полгода

Система противовоздушной обороны Patriot, которую Германия планирует оплатить для передачи Украине, в настоящее время дорабатывается и будет готова не раньше, чем через 6-8 месяцев.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации Bild.

Издание напоминает, что речь идет о Patriot, который должна была получить Швейцария, однако ее подвинули в очереди ради Украины. Расходы по этой системе возьмет на себя Германия.

Однако в публикации говорится, что эта система все еще дорабатывается американским оборонным подрядчиком Raytheon и, как ожидается, будет готова не ранее чем через шесть-восемь месяцев.

По данным Bild, чтобы еще больше ускорить поставки Украине, Германия рассматривает возможность отправки Patriot из запасов своих Вооруженных сил. Замену необходимо будет заказать у Raytheon, а поставка займет годы.

При этом издание отмечает, что Германии не хватает средств противовоздушной обороны.

В начале войны Бундесвер имел 12 систем Patriot, из которых три были переданы Украине, еще две системы используются в Польше для охраны аэропорта в Жешуве.

Кроме того, по информации Bild, три системы сейчас обновляются вооруженными силами Германии, поэтому пока они не готовы к использованию, а еще как минимум одна нужна для учений.

Таким образом, для собственной противовоздушной обороны Германии в настоящее время доступны максимум три единицы. Если Украине будет передана еще одна система, их останется две.

В то же время издание напоминает, что Германия ожидает поставки Patriot, которые заказывало предыдущее правительство. Первый из них должен поступить в конце 2026 года, а остальные – до 2029 года.

Напомним, 14 июля президент США Дональд Трамп объявил о соглашении между США и НАТО, по которому поставки американского оружия Украине будут оплачиваться европейскими союзниками.

Также Трамп анонсировал отправку Украине дополнительных зенитно-ракетных комплексов Patriot.

По крайней мере для части европейских союзников США объявленный Трампом план покупки европейцами американского оружия для Украины стал сюрпризом, неопределенность остается и в вопросе, кто именно будет поставлять системы Patriot.