Трамп каже, що Україна "протягом днів" отримає додаткові батареї Patriot

Президент США Дональд Трамп анонсував відправлення Україні додаткових зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав журналістам у понеділок під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Трамп підтвердив, що схема з постачання військової допомоги Україні за рахунок європейських держав також стосується систем Patriot – "повної комплектації з батареями".

"Деякі з них надійдуть дуже скоро – фактично протягом декількох днів. Кілька країн, які мають Patriot, збираються ними "обмінятись", і ми замінимо Patriot на ті, що є у них", – пояснив він.

Далі президент США заявив, що "є одна країна, яка має 17 Patriot, готових до відправки", не уточнивши, про яку саме країну йдеться.

"І ми будемо працювати над угодою, за якою 17 або значна частина з 17 (систем Patriot. – Ред.) будуть відправлені на поле бою. І це можна зробити дуже швидко", – вважає Трамп.

Напередодні президент США підтвердив, що має намір відправити Україні різні типи озброєння, зокрема й Patriot, які будуть "повністю оплачені".

У понеділок Дональд Трамп оголосив про угоду між США та НАТО, за якою поставки американської зброї Україні будуть оплачуватись європейськими союзниками.

Читайте також: Трамп відновлює допомогу ЗСУ, але чи надовго? Що впливає на політику США щодо України.