Reuters: деякі союзники дізналися про план Трампа щодо України в момент його оголошення

Принаймні для частини європейських союзників США оголошений президентом Дональдом Трампом план купівлі європейцями американської зброї для України став сюрпризом, невизначеність лишається і в питанні, хто саме постачатиме системи Patriot.

Про це йдеться в матеріалі агентства Reuters, яке спілкувалося з десятьма посадовцями у США і Європі, передає "Європейська правда".

З моменту оголошення Трампа про схему закупівлі зброї для України стало зрозуміло, що американський президент представив рамкові умови, а не конкретний план. За словами посадовців, наскільки значною буде підтримка України, залежатиме від майбутніх переговорів про те, хто і яке обладнання надасть.

"Як завжди в таких справах, диявол ховається в деталях", – сказав посол однієї з держав Північної Європи у Вашингтоні.

План, який Трамп і генеральний секретар НАТО Марк Рютте розробили останніми днями, за словами двох джерел, знайомих з ходом обговорення, був позитивно сприйнятий Україною та її союзниками.

Лідери в Києві та інших країнах відзначили значну зміну тональності Трампа, який до недавніх тижнів схвально відгукувався про російського правителя Владіміра Путіна. Дехто в Європі висловив розчарування тим, що саме вони фактично оплачують рахунок за заяву Трампа.

Під час зустрічі з Трампом в Овальному кабінеті в понеділок Рютте згадав шість країн НАТО – Фінляндію, Данію, Швецію, Норвегію, Нідерланди і Канаду – які виявили бажання взяти участь у схемі закупівлі зброї.

Високопосадовці посольств двох з цих країн в США повідомили Reuters, що вони особисто дізналися про план, коли він був оголошений. Навіть близькі союзники США, схоже, дізналися про цю пропозицію в режимі реального часу.

"У мене є чітке відчуття, що ніхто не був поінформований про точні деталі заздалегідь", – сказав один з європейських послів.

"Я також підозрюю, що всередині адміністрації тільки зараз починають розбиратися, що це означає на практиці", – додав він.

Американські урядовці ведуть переговори з союзниками по НАТО і з'ясовують, хто і що готовий відправити в Україну. Європейські посадовці загалом сприйнятливі.

Один з посадовців назвав Німеччину, Грецію, Нідерланди та Іспанію хорошими кандидатами на відправку батареї Patriot до Києва, тому що вони мають кілька батарей або тому, що загрози, з якими вони стикаються, відносно віддалені.

Деякі з них, в тому числі Греція і Іспанія, раніше чинили опір закликам союзників передати частину своїх систем Patriot Україні, стверджуючи, що вони необхідні для захисту їхніх країн і НАТО в цілому.

Інший посадовець сказав, що адміністрація Трампа вивчає запаси НАТО, щоб побачити, що є в наявності. Наступним кроком буде спроба переконати союзників передати обладнання Україні в обмін на певний "торг".

Трамп сказав журналістам, що є одна країна, яка має 17 Patriot, частина з яких поїде безпосередньо в Україну.

За словами американських і європейських посадовців, ця цифра викликала широке здивування серед європейських союзників і на Капітолійському пагорбі, багато з яких не були проінформовані.

Жоден член НАТО, окрім США, не має такої кількості систем Patriot, повідомили два джерела, знайомі з цим питанням, що викликало припущення, що Трамп, можливо, мав на увазі конкретні компоненти Patriot, такі як пускові установки або ракети.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, який відвідав Пентагон у понеділок, заявив, що німці обговорюватимуть зі США відправку батарей Patriot в Україну в найближчі дні або тижні. Але, за його словами, жодна система Patriot не прибуде до Києва протягом декількох місяців, що, ймовірно, затримає будь-яке отримання до закінчення тактично важливих літніх місяців.

Інший посадовець сказав, що Трамп бере безпосередню участь у переговорах, хоча поки що переговори були "в'ялими".

Нагадаємо, 14 липня Трамп оголосив про угоду між США та НАТО, за якою поставки американської зброї Україні будуть оплачуватись європейськими союзниками.

Також Трамп анонсував відправлення Україні додаткових зенітно-ракетних комплексів Patriot.