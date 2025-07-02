Рютте потроллил Лаврова, который предрек "крах" НАТО
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высмеял главу российского МИД Сергея Лаврова из-за его недавних комментариев о "крахе" Альянса.
Об этом Рютте заявил в эфире Fox News, сообщает "Европейская правда".
Несколько дней назад Лаврова попросили прокомментировать слова польского визави Радослава Сикорского, который предсказал крах путинского режима в результате современной "гонки вооружений".
"Наверное, он предвидит, раз он такой предвестник, что катастрофическое, по моим оценкам, увеличение бюджета стран НАТО тоже приведет к краху этой организации", – сумел ответить глава российского МИД.
Комментируя эти слова, Рютте прежде всего поздравил с "огромной внешнеполитической победой" Дональда Трампа и его администрацию в отношении увеличения оборонных расходов НАТО.
"Лавров – он министр иностранных дел России, кажется, со времен рождения Иисуса Христа? И с тех пор ничего полезного из его уст так и не вылетело", – считает генсек.
"Поэтому не уделяйте господину Лаврову слишком много внимания", – предложил он.
Напомним, 25 июня на саммите НАТО страны Альянса признали Россию долгосрочной угрозой и согласовали структуру расходов 5% ВВП на оборону.