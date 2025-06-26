Глава МИД Польши: гонка вооружений может свергнуть режим Путина, как это было с СССР

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский допустил, что власть хозяина Кремля Владимира Путина может пасть в случае повторения гонки вооружений времен "Холодной войны".

Об этом он сказал во время общения в четверг с группой журналистов, в частности агентства AFP, сообщает "Европейская правда".

По мнению Сикорского, Путин должен понять, что "он идет по пути Брежнева" – главы Советского Союза времен "застоя".

"Он сам когда-то сказал, что Советский Союз распался, потому что тратил слишком много на вооружение, а сейчас он делает то же самое", – обратил внимание глава польского МИД.

Он добавил, что Россия сейчас ведет "очень дорогую войну" и своей агрессией подтолкнула весь Запад увеличить расходы на оборону.

"Путин будет вынужден выжать еще больше средств на оборону. Надеемся, что результат для режима будет таким же (как для Советского Союза. – Ред.), но более быстрым", – подытожил Сикорский.

Исследование Стокгольмского международного института исследований проблем мира ранее показало, что военные расходы в Европе (включая Россию) выросли на 17%, до 693 млрд долларов, и стали основным фактором глобального роста таких расходов в 2024 году.

Напомним, на саммите НАТО в Гааге в среду было согласовано самое большое с конца "Холодной войны" увеличение оборонных расходов до 5% ВВП в целом.