Рютте потролив Лаврова, який напророкував "крах" НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висміяв главу російського МЗС Сергєя Лаврова через його нещодавні коментарі про "крах" Альянсу.

Про це Рютте заявив в ефірі Fox News, повідомляє "Європейська правда".

Кілька днів тому Лаврова попросили прокоментувати слова польського візаві Радослава Сікорського, який спрогнозував крах путінського режиму внаслідок сучасної "гонки озброєнь".

"Напевно, він передбачає, раз він такий провісник, що катастрофічне, за моїми оцінками, збільшення бюджету країн НАТО теж призведе до краху цієї організації", – спромігся відповісти глава російського МЗС.

Коментуючи ці слова, Рютте насамперед привітав "величезну зовнішньополітичну перемогу" Дональда Трампа і його адміністрації щодо збільшення оборонних витрат НАТО.

"Лавров – він міністр закордонних справ Росії, здається, з часів народження Ісуса Христа? І з того часу нічого корисного з його рота так і не вилетіло", – вважає генсек.

"Тож не приділяймо панові Лаврову забагато уваги", – запропонував він.

Нагадаємо, 25 червня на саміті НАТО країни Альянсу визнали Росію довгостроковою загрозою та погодили структуру видатків 5% ВВП на оборону.