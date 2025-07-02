Во Франции 10-летняя девочка умерла после жалоб на жару

Во Франции после жалоб на жару умерла 10-летняя девочка, которая вместе с родителями 1 июля посещала Версальский дворец.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Девочка, которая была гражданкой США, приехала на экскурсию во дворец вместе с родителями.

Девочка потеряла сознание после жалоб на жару, ее пытались реанимировать, но тщетно. Врачи, которые приехали на место происшествия, были вынуждены констатировать ее смерть.

Для установления причин смерти будет начато расследование.

Девочка находилась под наблюдением врачей из-за расстройства аутистического спектра, но не имела сердечных заболеваний.

После этого министр экологической трансформации страны Аньес Панье-Рюнаше сообщила, что в связи с экстремальной жарой во Франции умерли два человека. Однако пока неизвестно, была ли эта девочка включена в список.

По данным министра, еще более 300 человек получили неотложную помощь.

Сообщалось также, что на северо-востоке Испании погиб двухлетний ребенок после того, как его оставили в автомобиле на несколько часов во время жары.

Также в Испании два человека погибли из-за лесного пожара, вспыхнувшего в результате экстремальной жары.