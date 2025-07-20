В Литве могут появиться трамваи – правительство изучает опыт Польши

В Литве серьезно размышляют над тем, чтобы внедрить трамваи – пока этот вид транспорта в стране отсутствует.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Министр транспорта Литвы Евгений Сабутис посетил завод Stadler Polska, чтобы осмотреть производство 15 новых электропоездов, заказанных Литвой. Однако его внимание привлекли модели трамваев завода. Министр не исключил возможность внедрения этого вида транспорта в Литве.

Во время визита министр расспрашивал производителей о проблемах внедрения трамвайной системы в городе и искал ответы на основе опыта других городов. Если Литва решит реализовать такой проект, представители Stadler Polska рекомендуют взять за пример польский город Ольштын.

Ольштын имел трамвайную сеть с 1907 по 1965 год, когда ее заменили автобусными перевозками. Однако позже город решил возродить трамвайную систему. Строительство началось в 2012 году, и к концу 2015 года первые трамваи снова вышли на маршруты.

По словам представителей Stadler Polska, Ольштын является одним из новейших примеров в Европе города, который возродил трамвайную систему и практически с нуля отстроил необходимую инфраструктуру.

На вопрос, может ли Литва в скором времени увидеть этот новый вид транспорта, министр Сабутис подтвердил, что такая перспектива вполне реалистична. Идея внедрения трамваев в Каунасе недавно обсуждалась Министерством транспорта на встречах с представителями городского совета и несколькими членами литовского парламента.

"Каунас активно реализует свои амбиции по внедрению трамвайной системы. Недавно мэр города и его команда вместе с депутатами Сейма, избранными в Каунасе, посетили министерство, и мы довольно долго обсуждали эту идею", – сказал Сабутис.

Однако он отметил, что проект трамвайной линии будет "дорогостоящим развлечением" и что для его реализации необходимо будет найти дополнительные источники финансирования.

По данным муниципалитета, трамвайная линия в Каунасе может стоить около 240 миллионов евро. Если финансирование не станет препятствием, жители смогут прокатиться на трамвае в 2032 году.

Напомним, в июне суд в Берлине разрешил референдум по уменьшению количества автомобилей в центре.

А парижане на референдуме поддержали тройную плату за парковку внедорожников.