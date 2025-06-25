Суд в Берлине разрешил референдум по уменьшению количества авто в центре

Конституционный суд Берлина признал возможным референдум по жестким ограничениям для частных автомобилей в центре города.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Суд не согласился с оценкой Сената Берлина и признал приемлемым референдум инициативы, которая стремится сделать центр немецкой столицы "свободным от автомобилей".

В Сенате перед этим пришли к выводу, что заявленные в проекте референдума цели могут противоречить закону и попросили судей исследовать этот вопрос. Рассмотрение длилось с 2022 года.

Суд пришел к выводу, что предложения активистов не противоречат основному закону, федеральному и земельному законодательству.

В проекте, который хотят вынести на референдум, речь идет о том, чтобы сильно ограничить движение частных автомобилей на улицах внутри кольца S-Bahn, а частные поездки на авто через зону жестких ограничений осуществлялись через спецразрешение не более 12 раз в год на человека.

Одновременно предлагают существенно расширить сеть общественного транспорта.

Для инициирования референдума проект должен получить поддержку не менее 7% зарегистрированных в Берлине избирателей (около 170 тысяч) в течение четырех месяцев. Результаты референдума имеют юридическую силу, если идею поддержали большинство проголосовавших, и это большинство составляет не менее четверти от всех зарегистрированных избирателей.

Последние исследования показали, что большинство немцев, которым нужно ездить на работу, пользуются для этого частными авто – эта цифра с 2020 года почти не снизилась.

Напомним, власти Парижа за последние годы ввели серию стимулов для того, чтобы "пересадить" горожан на общественный транспорт или велосипеды и уменьшить шум и загрязнение от автомобильного транспорта.

В частности, на окружной Парижа снизили максимальную скорость до 50 км/ч. Также парижане на референдуме поддержали тройную плату за парковку внедорожников.