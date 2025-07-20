У Литві можуть з’явитися трамваї – уряд вивчає досвід Польщі

У Литві серйозно розмірковують над тим, щоб впровадити трамваї – наразі цей вид транспорту у країні відсутній.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Міністр транспорту Литви Євгеній Сабутіс відвідав завод Stadler Polska, щоб оглянути виробництво 15 нових електропоїздів, замовлених Литвою. Однак його увагу привернули моделі трамваїв заводу. Міністр не виключив можливість впровадження цього виду транспорту в Литві.

Під час візиту міністр розпитував виробників про проблеми впровадження трамвайної системи в місті та шукав відповіді на основі досвіду інших міст. Якщо Литва вирішить реалізувати такий проєкт, представники Stadler Polska рекомендують взяти за приклад польське місто Ольштин.

Ольштин мав трамвайну мережу з 1907 до 1965 року, коли її замінили автобусними перевезеннями. Однак пізніше місто вирішило відродити трамвайну систему. Будівництво розпочалося в 2012 році, і до кінця 2015 року перші трамваї знову вийшли на маршрути.

За словами представників Stadler Polska, Ольштин є одним з найновіших прикладів в Європі міста, яке відродило трамвайну систему і практично з нуля відбудувало необхідну інфраструктуру.

На запитання, чи може Литва незабаром побачити цей новий вид транспорту, міністр Сабутіс підтвердив, що така перспектива є цілком реалістичною. Ідея впровадження трамваїв у Каунасі нещодавно обговорювалася Міністерством транспорту на зустрічах з представниками міської ради та кількома членами литовського парламенту.

"Каунас активно реалізує свої амбіції щодо впровадження трамвайної системи. Нещодавно мер міста та його команда разом із депутатами Сейму, обраними в Каунасі, відвідали міністерство, і ми досить довго обговорювали цю ідею", – сказав Сабутіс.

Однак він зазначив, що проєкт трамвайної лінії буде "дорогою розвагою", і що для його реалізації необхідно буде знайти додаткові джерела фінансування.

За даними муніципалітету, трамвайна лінія в Каунасі може коштувати близько 240 мільйонів євро. Якщо фінансування не стане перешкодою, мешканці зможуть проїхатися на трамваї в 2032 році.

Нагадаємо, у червні суд у Берліні дозволив референдум щодо зменшення кількості авто у центрі.

А парижани на референдумі підтримали потрійну плату за паркування позашляховиків.