Парижане на референдуме поддержали тройную плату за парковку внедорожников

В воскресенье парижане проголосовали за повышение платы за парковку для спортивных внедорожников, но оппозиция поспешила назвать это демократическим, экологическим и социальным фарсом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Около 54,55% парижан проголосовали за принцип тройного повышения платы за парковку для "тяжелых, громоздких, загрязняющих частных автомобилей".

Голосование было поддержано большинством левых и экологов в Парижском городском совете, которые объединились вокруг мэра-социалистки Анн Идальго.

Согласно новому плану, за шестичасовую парковку в центральных округах города автомобилист должен будет заплатить 225 евро, по сравнению с 75 евро ранее.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), внедорожники выбрасывают в среднем на 20% больше CO2, чем средний седан, и на них приходится более 50% продаж индивидуальных транспортных средств в Европе.

Однако, по словам Идальго, этот шаг не коснется автомобилей парижан, профессионалов и людей с ограниченными возможностями.

"Это не больше и не меньше, чем очередное повышение налогов для пригородных пассажиров", – заявил Пьер Лиссиа, депутат от правого большинства региона О-де-Франс.

Это голосование является "позором", "идеологически-экологическим фиаско", которое "оскорбляет демократию участия", заявила оппозиционный депутат Парижского городского совета и бывший депутат Европарламента от ЕНП Аньес Эврен.

Многие противники голосования отметили низкую явку – около 5-6% парижан (примерно 78 тысяч человек).

Мэр Лондона заявил, что будет внимательно следить за эффективностью парижских мер, сообщает The Guardian.

"Мы всегда изучаем политику по всему миру. Я твердо убежден, что хорошую политику нельзя украсть. Вместо того чтобы придумывать (новую политику) плохо, если другие города делают то, что работает, мы будем копировать их", – сказал он.

В Лионе, третьем по численности населения городе Франции, с июня тяжелые транспортные средства также должны будут платить больше за парковку.

Напомним, в апреле прошлого года почти 90% парижан проголосовали на референдуме за запрет прокатных электросамокатов из-за опасности, которую они создают для пешеходов.

Толчком к этому стал очередной рекорд по количеству ДТП с участием электросамокатов – в 2022 году в Париже пострадали почти полтысячи человек и трое погибли.