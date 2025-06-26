В МИД Украины прокомментировали ситуацию с депортированными РФ украинцами-заключенными на границе Грузии

В Министерстве иностранных дел Украины знают о проблеме десятков граждан Украины, которые оказались в пенитенциарных учреждениях РФ и после отбытия наказания были депортированы и застряли на границе с Грузией.

Как сообщает "Европейская правда", такой комментарий МИД предоставил группе СМИ на вопрос журналистов относительно последних материалов в СМИ на эту тему.

В МИД отметили, что знают о пребывании на российско-грузинской границе в ненадлежащих условиях многих граждан Украины, депортированных из России после отбытия там определенного срока наказания.

"Консульское должностное лицо посольства Украины в Грузии посещало КПП для встречи с руководителем пограничной части и доставки гуманитарной помощи.

Украинские дипломаты работают над решением проблемы", – рассказали в МИД.

В министерстве детализировали, что благодаря согласованному посольством и грузинской стороной механизму контролируемого транзита трех таких украинцев 21 июня эвакуировали в Молдову, 25 июня забрали еще девять.

"На 27 июня запланирован очередной рейс для 14 наших соотечественников.

Посольство Украины в Грузии находится на постоянном контакте с МВД Грузии и международными организациями с целью обеспечения граждан Украины гуманитарной и медицинской помощью, а также организации надлежащих условий их пребывания. Дело находится на особом контроле Департамента консульской службы МИД Украины", – отметили в ведомстве.

О проблеме застрявших на границе РФ и Грузии депортированных заключенных-граждан Украины время от времени пишут грузинские правозащитные инициативы и СМИ.

На этой неделе материал на эту тему выпустила российская "Медиазона". По их данным, на КПП "Верхний Ларс – Дарьяли" сейчас находятся более 50 граждан Украины, некоторые из них провели там уже много месяцев.