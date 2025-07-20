Экс-глава МИД Австрии похвасталась, как в российской церкви тепло встретили ее кота

Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая переехала жить в Россию, поделилась теплыми впечатлениями от приема ее кота в российской церкви – намекая, что на ее родине атмосфера была совсем не такой.

Об этом Кнайсль написала в воскресенье в своем Telegram-канале, сообщает "Европейская правда".

Кнайсль отметила, что один из ее кошек, Хан Касим, "настаивал на том, чтобы присоединиться к мессе в нашей прекрасной старинной церкви, построенной в 1820-х годах".

"А пожилые женщины с теплой улыбкой встретили игривого четвероногого гостя. Вот это и есть Россия! Я тоже чувствую себя желанной гостьей, хотя не очень понимаю, что происходит во время службы, но здесь царит атмосфера спокойствия, которой нет в церкви там, откуда я прибыла", – написала бывшая глава австрийской дипломатии, опубликовав также снимок своего кота.

Кнайсль возглавляла Министерство иностранных дел Австрии в 2017-2019 годах. Больше всего на этой должности она позорно запомнилась танцем с Владимиром Путиным на своей свадьбе.

После отставки Кнайсль жаловалась на "охоту на ведьм" и после скитаний во Франции и Ливане прибыла вместе со своими пони в Россию, чтобы возглавить аналитический центр в Санкт-Петербургском университете.

Ранее стало известно, что экс-главу МИД Австрии назначили "послом деятельности по сохранению редкого амурского тигра в России".

Больше о похождениях Кнайсль читайте в статье Танец с Путиным в один конец: как экс-глава МИД Австрии выбрала Россию своим новым домом.