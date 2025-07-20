Колишня міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, яка перебралась жити до Росії, поділилась теплими враженнями від прийому її кота у російській церкві – натякаючи, що на її батьківщині атмосфера була геть не такою.

Про це Кнайсль написала у неділю у своєму Telegram-каналі, повідомляє "Європейська правда".

Кнайсль зазначила, що один з її котів, Хан Касім, "наполягав на тому, щоб приєднатися до меси в нашій прекрасній старовинній церкві, побудованій у 1820-х роках".

"А літні жінки з теплою посмішкою зустріли грайливого чотирилапого гостя. Ось це і є Росія! Я теж відчуваю себе бажаною гостею, хоча не дуже розумію, що відбувається під час служби, але тут панує атмосфера спокою, якої немає в церкві там, звідки я прибула", – написала колишня очільниця австрійської дипломатії, опублікувавши також знімок свого кота.

Кнайсль очолювала Міністерство закордонних справ Австрії у 2017-2019 роках. Найбільше на посаді вона ганебно запам’яталась танцем із Владіміром Путіним на своєму весіллі.

Після відставки Кнайсль скаржилась на "полювання на відьом" і після поневірянь у Франції та Лівані прибула разом зі своїми поні до Росії, щоб очолити аналітичний центр у Санкт-Петербурзькому університеті.

Раніше стало відомо, що ексглаву МЗС Австрії призначили "амбасадором діяльності зі збереження рідкісного амурського тигра в Росії".

Більше про життя-буття Кнайсль читайте у статті Танок із Путіним в один кінець: як ексглава МЗС Австрії обрала Росію своїм новим домом.