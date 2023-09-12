Экс-глава МИД Австрии переедет из российской деревни в Санкт-Петербург

Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая известна тем, что танцевала на своей свадьбе с президентом РФ Владимиром Путиным, переедет жить в Санкт-Петербург.

Об этом Кнайсль рассказала российскому агентству ТАСС на полях Восточного экономического форума, пишет "Европейская правда".

Кнайсль сказала, что переедет в Петербург для работы в центре G.O.R.K.I. (The Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues), которым она руководит.

"Я была соучредителем центра G.O.R.K.I. и руковожу им. Поскольку там очень много работы и он требует много внимания, я не могу заниматься этим мимоходом, я решила для этой работы переехать в Санкт-Петербург", – сказала бывшая глава австрийской дипломатии.

Кнайсль занимала должность главы МИД Австрии с 2017 по 2019 год. Этим летом она жила в Рязанской области.

Кнайсль входила в совет директоров российского нефтяного гиганта "Роснефть" в качестве независимого директора в 2021 году. Она вышла из совета директоров "Роснефти" в мае 2022 года после того, как Россия вторглась в Украину.

На личном веб-сайте Кнайсль сказано, что она покинула родную страну из-за угроз убийством и "фактического запрета на работу в Австрии".

Кнайсль попала в заголовки газет в 2018 году, когда Путин посетил ее свадьбу. Обоих тогда сфотографировали во время танца.