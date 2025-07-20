В Молдове начали регистрацию кандидатов на парламентских выборах

Центральная избирательная комиссия Молдовы с 20 июля начала прием документов для регистрации кандидатов на парламентских выборах.

Об этом сообщило издание Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Первые заявления о регистрации списков кандидатов в депутаты в ЦИК подали партия власти "Действие и солидарность" (PAS) и партия "Демократия дома" (Democrația Acasă) во главе с Василе Костюком.

В соответствии с положениями Кодекса о выборах, если несколько кандидатов регистрируются в один день, для определения очередности появления в избирательном бюллетене проводится жеребьевка.

Таким образом, по итогам жеребьевки PAS предварительно займет первое место в бюллетене, "Демократия дома" – второе. Окончательный порядок регистрации станет известен только после регистрации партий Центризбиркомом.

В течение 7 дней ЦИК рассмотрит материалы дела и решит вопрос о регистрации партий.

Также сегодня ЦИК зарегистрировала заявления от четырех потенциальных независимых кандидатов в депутаты.

Срок подачи документов для регистрации кандидатов в депутаты завершится 19 августа.

Ранее стало известно, что ЦИК Молдовы не пустила на выборы пророссийский блок олигарха Шора.

Парламентские выборы в Молдове должны состояться 28 сентября.

Между тем, пророссийский лидер молдавских социалистов Игорь Додон подтвердил, что накануне парламентских выборов в Молдове идут переговоры о формировании политического блока на левом фланге.

Подробности о планах создать мегаблок Кремля читайте в статье: "Базовый сценарий – в Молдове будет подконтрольное Москве правительство после выборов в сентябре"