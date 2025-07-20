У Молдові почали реєстрацію кандидатів на парламентських виборах

Центральна виборча комісія Молдови з 20 липня розпочала прийом документів для реєстрації кандидатів на парламентських виборах.

Про це повідомило видання Newsmaker, пише "Європейська правда".

Перші заяви про реєстрацію списків кандидатів у депутати до ЦВК подали партія влади "Дія і солідарність" (PAS) та партія "Демократія вдома" (Democrația Acasă) на чолі з Василе Костюком.

Відповідно до положень Кодексу про вибори, якщо кілька кандидатів реєструються в один день, для визначення черговості появи в виборчому бюлетені проводять жеребкування.

Таким чином, за підсумками жеребкування PAS попередньо посяде перше місце в бюлетені, "Демократія вдома" – друге. Остаточний порядок реєстрації стане відомий тільки після реєстрації партій Центрвиборчкомом.

Протягом 7 днів ЦВК розгляне матеріали справи і вирішить питання про реєстрацію партій.

Також сьогодні ЦВК зареєструвала заяви від чотирьох потенційних незалежних кандидатів у депутати.

Термін подання документів для реєстрації кандидатів у депутати завершиться 19 серпня.

Раніше стало відомо, що ЦВК Молдови не пустила на вибори проросійський блок олігарха Шора.

Парламентські вибори у Молдові повинні відбутися 28 вересня.

Тим часом, проросійський лідер молдовських соціалістів Ігор Додон підтвердив, що напередодні парламентських виборів у Молдові йдуть переговори про формування політичного блоку на лівому фланзі.

Деталі про плани створити мегаблок Кремля читайте у статті: "Базовий сценарій – у Молдові буде підконтрольний Москві уряд після виборів у вересні"