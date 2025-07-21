В Венгрии предполагают, что за поджогом венгерской церкви на Закарпатье стоит режим Орбана

Венгерский эксперт по вопросам России и Украины Андраш Рац, на которого ссылаются независимые венгерские СМИ, выразил сомнения по поводу того, что украинцы несут ответственность за нападение на церковь в Закарпатье, где была оставлена надпись "Мадьяров на нож".

Об этом он написал в Facebook, передает "Европейская правда".

Как известно, в четверг, 17 июля, Орбан опубликовал пост о поджоге церкви в Закарпатье. Он добавил фото, на котором видно, что на здании написано "Мадяров на нож".

Рац заявил, что правительство венгерского премьер-министра Виктора Орбана на удивление быстро узнало об инциденте и почти сразу начал продвигать его в своих СМИ.

По словам эксперта, хотя первым о нападении сообщило пропагандистское издание Mandiner, из анализа фотографий видно, что это фото происходит от команды Орбана.

Он отметил, что Mandiner опубликовал обрезанную версию фото, которое в более широком формате появилось на странице Орбана в Facebook.

По его мнению, это свидетельствует о том, что фото сначала получила команда Орбана, а уже потом – подконтрольные СМИ.

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Рац также обращает внимание, что это было единственное фото с места происшествия – оскорбительную надпись очень быстро замазали украинские службы, а пожар потушили пограничники.

Именно поэтому другие источники используют только фото венгерских правительственных СМИ.

По мнению эксперта, остается неясным, кто мог сделать фото в первые минуты инцидента и так быстро передать его Орбану.

Наиболее логично, предполагает Рац, что это сделал сам поджигатель, или же это была скоординированная провокация.

Он также обратил внимание на то, что правительство Венгрии с удивительной уверенностью представило нападение как факт уже на следующее утро, хотя проверить информацию на месте было бы практически невозможно из-за действий украинских правоохранителей.

"В случае такого масштаба это можно представить только в том случае, если поджог не стал для них неожиданностью, а они знали, что это произойдет, или, в худшем случае, сами организовали все это", – написал он.

Он также предположил, что это могла быть совместная операция России и Венгрии, однако подчеркнул, что независимо от деталей, для венгерского правительства это нападение не стало сюрпризом.

"Попытка разжечь межэтническую вражду в многонациональном Закарпатье с целью продолжения „украинофобской" риторики в венгерском внутриполитическом дискурсе является историческим преступлением; другого слова для этого просто нет", – заявил Рац.

Он выразил надежду, что украинские спецслужбы быстро установят все обстоятельства этой провокации.

Напомним, что недавно Венгрия вызвала посла Украины, выразив протест в связи с якобы гибелью своего гражданина в Закарпатье из-за действий сотрудников ТЦК.

Украинская сторона отметила, что погибший был гражданином Украины, а по заключению судмедэкспертизы причиной его смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.

В МИД Украины в свою очередь заявили, что попытки Венгрии манипулятивно использовать в политических целях отдельные случаи мобилизации в Украине вредят украинско-венгерским отношениям.

Через несколько дней венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что его страна предложила ЕС наложить санкции на трех украинских чиновников в связи с якобы насильственной смертью венгра из-за действий ТЦК в Закарпатье.