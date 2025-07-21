В Венгрии предполагают, что за поджогом венгерской церкви на Закарпатье стоит режим Орбана
Новости — Понедельник, 21 июля 2025, 08:22 —
Венгерский эксперт по вопросам России и Украины Андраш Рац, на которого ссылаются независимые венгерские СМИ, выразил сомнения по поводу того, что украинцы несут ответственность за нападение на церковь в Закарпатье, где была оставлена надпись "Мадьяров на нож".
Об этом он написал в Facebook, передает "Европейская правда".
Как известно, в четверг, 17 июля, Орбан опубликовал пост о поджоге церкви в Закарпатье. Он добавил фото, на котором видно, что на здании написано "Мадяров на нож".
Рац заявил, что правительство венгерского премьер-министра Виктора Орбана на удивление быстро узнало об инциденте и почти сразу начал продвигать его в своих СМИ.
По словам эксперта, хотя первым о нападении сообщило пропагандистское издание Mandiner, из анализа фотографий видно, что это фото происходит от команды Орбана.
Он отметил, что Mandiner опубликовал обрезанную версию фото, которое в более широком формате появилось на странице Орбана в Facebook.
По его мнению, это свидетельствует о том, что фото сначала получила команда Орбана, а уже потом – подконтрольные СМИ.
Рац также обращает внимание, что это было единственное фото с места происшествия – оскорбительную надпись очень быстро замазали украинские службы, а пожар потушили пограничники.
Именно поэтому другие источники используют только фото венгерских правительственных СМИ.
По мнению эксперта, остается неясным, кто мог сделать фото в первые минуты инцидента и так быстро передать его Орбану.
Наиболее логично, предполагает Рац, что это сделал сам поджигатель, или же это была скоординированная провокация.
Он также обратил внимание на то, что правительство Венгрии с удивительной уверенностью представило нападение как факт уже на следующее утро, хотя проверить информацию на месте было бы практически невозможно из-за действий украинских правоохранителей.
"В случае такого масштаба это можно представить только в том случае, если поджог не стал для них неожиданностью, а они знали, что это произойдет, или, в худшем случае, сами организовали все это", – написал он.
Он также предположил, что это могла быть совместная операция России и Венгрии, однако подчеркнул, что независимо от деталей, для венгерского правительства это нападение не стало сюрпризом.
"Попытка разжечь межэтническую вражду в многонациональном Закарпатье с целью продолжения „украинофобской" риторики в венгерском внутриполитическом дискурсе является историческим преступлением; другого слова для этого просто нет", – заявил Рац.
Он выразил надежду, что украинские спецслужбы быстро установят все обстоятельства этой провокации.
Напомним, что недавно Венгрия вызвала посла Украины, выразив протест в связи с якобы гибелью своего гражданина в Закарпатье из-за действий сотрудников ТЦК.
Украинская сторона отметила, что погибший был гражданином Украины, а по заключению судмедэкспертизы причиной его смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.
В МИД Украины в свою очередь заявили, что попытки Венгрии манипулятивно использовать в политических целях отдельные случаи мобилизации в Украине вредят украинско-венгерским отношениям.
Через несколько дней венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что его страна предложила ЕС наложить санкции на трех украинских чиновников в связи с якобы насильственной смертью венгра из-за действий ТЦК в Закарпатье.