В Угорщині припускають, що за підпалом угорської церкви на Закарпатті стоїть режим Орбана

Угорський експерт з питань Росії та України Андраш Рац, на якого посилаються незалежні угорські медіа, висловив сумніви щодо того, що українці несуть відповідальність за напад на церкву на Закарпатті, де було залишено напис "Мадярів на ножі".

Про це він написав у Facebook, передає "Європейська правда".

Як відомо, у четвер, 17 липня, Орбан опублікував допис про підпал церкви на Закарпатті. Він додав фото, на якому видно, що на будівлі написано "Мадярів на ножі".

Рац заявив, що уряд угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана на диво швидко дізнався про інцидент і майже одразу почав просувати його у своїх медіа.

За словами експерта, хоча першим про напад повідомило пропагандистське видання Mandiner, з аналізу фотографій видно, що це фото походить від команди Орбана.

Він зазначив, що Mandiner опублікував обрізану версію фото, яке в ширшому форматі з'явилося на сторінці Орбана у Facebook.

На його думку, це свідчить про те, що фото спочатку отримала команда Орбана, а вже потім – підконтрольні ЗМІ.

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Рац також звертає увагу, що це було єдине фото з місця події – образливий напис дуже швидко замалювали українські служби, а пожежу загасили прикордонники.

Саме тому інші джерела використовують лише фото угорських урядових медіа.

На думку експерта, залишається незрозумілим, хто міг зробити фото в перші хвилини інциденту та так швидко передати його Орбану.

Найлогічніше, припускає Рац, що це зробив сам виконавець підпалу, або ж це була скоординована провокація.

Він також звернув увагу на те, що уряд Угорщини з дивовижною впевненістю подав напад як факт уже наступного ранку, хоча перевірити інформацію на місці було б практично неможливо через дії українських правоохоронців.

"У випадку такого масштабу це можна уявити лише в тому випадку, якщо підпал не став для них несподіванкою, а вони знали, що це станеться, або, в гіршому випадку, самі організували все це", – написав він.

Він також припустив, що це могла бути спільна операція Росії та Угорщини, однак підкреслив, що незалежно від деталей, для угорського уряду цей напад не став сюрпризом.

"Спроба розпалити міжетнічну ворожнечу в багатонаціональному Закарпатті з метою продовження "українофобської" риторики в угорському внутрішньополітичному дискурсі є історичним злочином; іншого слова для цього просто немає", – заявив Рац.

Він висловив сподівання, що українські спецслужби швидко встановлять усі обставини цієї провокації.

Варто нагадати, що нещодавно Угорщина викликала посла України, висловивши протест через нібито загибель свого громадянина на Закарпатті через дії працівників ТЦК.

Українська сторона зазначила, що загиблий був громадянином України, а за висновком судмедекспертизи причиною його смерті стала тромбоемболія легеневої артерії.

В МЗС України своєю чергою заявили, що спроби Угорщини маніпулятивно використовувати в політичних цілях окремі випадки щодо мобілізації в Україні шкодять українсько-угорським відносинам.

Через кілька днів угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що його країна запропонувала ЄС накласти санкції на трьох українських посадовців у звʼязку з нібито насильницькою смертю угорця через дії ТЦК на Закарпатті.