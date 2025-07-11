Официальный Киев отреагировал на заявления венгерского руководства о смерти гражданина Венгрии на Закарпатье после якобы избиения в ТЦК.

Об этом, как пишет "Европейская правда", на брифинге заявил спикер украинского МИД Георгий Тихий, которого цитирует "Интерфакс-Украина".

Как отметил представитель украинского внешнеполитического ведомства, попытки Венгрии манипулятивно использовать в политических целях отдельные случаи по мобилизации в Украине вредят украинско-венгерским отношениям.

"Заявления руководства Венгрии относительно произошедшей трагедии, о мобилизации в Украине, являются манипулятивными. Они абсолютно искажают реальную ситуацию, подыгрывают России в ее пропаганде", – подчеркнул он.

Тихий также обратил внимание, что в заявлениях венгерской стороны нигде не упоминается Россия.

"Будто в Украине мобилизация существует сама по себе, потому что правительство просто решило мобилизовать людей", – добавил он.

Тихий напомнил, что "причиной мобилизации в Украине является российская агрессия, и обходить этот факт абсурдно".

"Мы хотим также напомнить венгерской стороне, что в условиях постоянной российской угрозы каждый украинец, в том числе венгерского происхождения, обязан защищать свои дома, жизни своих родных и суверенитет своего государства", – резюмировал спикер МИД.

Как известно, 10 июля в МИД Венгрии вызвали посла Украины Федора Шандора после сообщений СМИ о том, что венгерский гражданин погиб на Закарпатье якобы после избиения сотрудниками ТЦК.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в Facebook выразил соболезнования "семье венгерского мужчины, который погиб в результате принудительной мобилизации в Украине".

В свою очередь в командовании Сухопутных войск заявили, что погибший – Иосиф Шебештень – был гражданином Украины, мобилизованным 14 июня на законных основаниях.

Как утверждают в Сухопутных войсках, Шебештень 18 июня самовольно покинул расположение воинской части без оружия, а через шесть дней обратился в больницу в Берегово. Во время обследования у него, как заявляется, не обнаружили никаких телесных повреждений.

В заключении судмедэкспертизы говорится, что причиной его смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.

Напомним, венгерская правительственная пропаганда активно использует тему войны России против Украины,

в частности якобы участия в ней венгров, для дискредитации оппозиции и украинской власти.

Читайте также колонку редактора "ЕвроПравды" Сергея Сидоренко: Как не стать частью антиукраинской пропаганды Орбана.