Венгрия требует санкций ЕС против трех украинцев из-за якобы смерти венгра от действий ТЦК

Венгрия в среду предложила Европейскому Союзу наложить санкции на трех украинских чиновников в связи с якобы насильственной смертью венгра из-за действий ТЦК на Закарпатье.

Об этом объявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

Сийярто в очередной раз раскритиковал мобилизацию в Украине, заявив, что на украинских улицах "происходит настоящая охота на людей".

"Шокирует то, как украинские военкомы обращаются с людьми, и не менее шокирует то, как европейские политические лидеры отворачиваются от этой неприемлемой ситуации", – считает он.

По его словам, Будапешт предлагает ЕС наложить санкции на трех человек, которые занимают должности в украинском Министерстве обороны и Вооруженных Силах и которые, по мнению венгерского руководства, отвечают за мобилизацию в Украине.

Имен этих людей Сийярто не уточнил.

Накануне с призывом к санкциям против Украины к Европейскому Союзу обратился премьер Венгрии Виктор Орбан.

Напомним, на прошлой неделе Венгрия вызвала посла Украины, выразив протест из-за якобы гибели своего гражданина на Закарпатье из-за действий сотрудников ТЦК.

Украинская сторона отметила, что погибший был гражданином Украины, а по заключению судмедэкспертизы причиной его смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.

В МИД Украины в свою очередь заявили, что попытки Венгрии манипулятивно использовать в политических целях отдельные случаи по мобилизации в Украине вредят украинско-венгерским отношениям.