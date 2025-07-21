Президент Литвы говорит, что все еще доверяет премьеру после ряда скандалов

Литовский президент Гитанас Науседа заявил о доверии к премьер-министру Гинтаутасу Палуцкасу, который в последние недели стал предметом нескольких журналистских расследований.

Слова Науседы цитирует портал Delfi, сообщает "Европейская правда".

Президент Литвы заявил, что все еще имеет основания доверять премьер-министру, "но я жду, как я уже неоднократно говорил, выводов служб".

"И самое главное, я жду ответов от премьер-министра на все вопросы, потому что на самом деле это уже не совсем приемлемо, когда мы ежедневно слышим о новых обстоятельствах", – добавил Науседа в разговоре с журналистами.

Его заявление прозвучало после того, как журналисты узнали, что Палуцкаса в 2010 году осудили за злоупотребление полномочиями при организации закупок услуг по уничтожению крыс.

Политика приговорили к двум годам лишения свободы условно, а также обязали выплатить компенсацию убытков в размере около 16,5 тысячи евро.

Перед тем журналисты раскрыли подозрительные деловые связи действующего премьера Литвы, на основании чего Генпрокуратура Литвы поручила Службе специальных расследований выяснить их обстоятельства.

Главная комиссия по служебной этике Литвы параллельно приняла решение начать расследование относительно возможного конфликта интересов у Палуцкаса.

На фоне этих скандалов в Литве падает рейтинг доверия к премьер-министру и возглавляемому им правительству.