В Литве на фоне скандалов падают рейтинги премьера и его правительства

В Литве на фоне ряда скандалов падает рейтинг доверия к премьер-министру Гинтаутасу Палуцкасу и возглавляемому им правительству.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные опроса компании Spinter tyrimai, которые приводит Delfi.

В июне 7,5% опрошенных хотели видеть Палуцкаса на посту премьер-министра, тогда как в мае этот показатель составлял 11,2%.

За последний месяц снизился не только рейтинг премьер-министра, но и доля населения, которая положительно оценивает работу возглавляемого им правительства.

Согласно опросу, несмотря на то, что количество тех, кто положительно оценивает деятельность Кабинета министров, осталось неизменным (2,4%), количество респондентов, которые оценили ее "скорее положительно", сократилось на 6,9 процентных пункта.

В июне такого мнения придерживались 20,2% опрошенных по сравнению с 27,1% в мае.

Увеличилось и количество жителей, которые оценивают работу правительства "скорее негативно". В июне оно достигло 38% по сравнению с 34,7% в мае.

Между тем количество тех, кто негативно отзывается о Кабинете министров, в июне выросло до 29% (в мае – 23,8%).

Как известно, Генпрокуратура Литвы поручила Службе специальных расследований (ССР) выяснить обстоятельства, касающиеся деловых связей Палуцкаса, на основании журналистского расследования.

В нем говорилось, что компания Sagerta, приобретенная Палуцкасом в 2013 году, работала убыточно, однако получила более 233 тысяч литов в виде займов акционеров.

Несмотря на то, что в Центре реестров единственным акционером компании на тот момент числился Палуцкас, он в своих декларациях об имуществе и интересах скрыл эти кредиты.

В расследовании также поднимается тема связей Палуцкаса с компанией Uni Trading, которую представляет бизнесмен Дарюс Вильчинскас.

Еще одно журналистское расследование в отношении Палуцкаса касалось возможного мошенничества с кредитом – речь шла о предоставлении льготного займа компании Garnis, частично принадлежащей премьеру, в Национальном банке развития ILTE.

Палуцкас говорит, что не участвует в управлении своими компаниями с 2020 года, и предложил адресовать все вопросы руководителям фирм, а не ему как акционеру.

Между тем главная комиссия по служебной этике (VTEK) приняла решение начать расследование возможного конфликта интересов премьера.