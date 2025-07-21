В Сербии присудили первые компенсации из-за резонансной аварии на железнодорожном вокзале

Высший суд сербского города Новый Сад принял первое решение о компенсации родственникам людей, погибших в результате резонансного обрушения навеса железнодорожного вокзала в ноябре 2024 года.

Об этом пресс-секретарь суда Саня Четоевич сообщила агентству AFP, пишет "Европейская правда".

Суд Нового Сада постановил, что ответчики – государственный железнодорожный оператор и власти Сербии – должны выплатить четырем истцам "нематериальную компенсацию за моральный ущерб, причиненный смертью" члена семьи.

Трем истцам было присуждено по пять миллионов сербских динаров (50 тысяч долларов США) каждому, а одному – 4,5 миллиона сербских динаров, говорится в решении суда.

Как отметила Четоевич, решение Высшего суда Нового Сада, принятое 17 июня, является первым такого рода. Приговор еще не является окончательным.

Пресс-секретарь добавила, что еще шесть гражданских производств будет возбуждено на основании исков, поданных членами семей жертв о возмещении морального ущерба.

Напомним, 1 ноября 2024 года бетонный навес недавно отремонтированного вокзала в городе Новый Сад на севере Сербии неожиданно обрушился. На месте погибли 15 человек, еще один человек скончался позже в больнице.

Катастрофа, которую многие связывают с коррупцией, вызвала волну студенческих протестов против президента Александара Вучича, которые всколыхнули Сербию.

Читайте также: Революция в Сербии? Почему усилились протесты против президента Вучича и что с ними не так.