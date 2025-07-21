У Сербії присудили перші компенсації через резонансну аварію на залізничному вокзалі

Вищий суд сербського міста Новий Сад ухвалив перше рішення про компенсації родичам людей, які загинули внаслідок резонансного обвалу навісу залізничного вокзалу в листопаді 2024 року.

Про це речниця суду Саня Четоєвич повідомила агентству AFP, пише "Європейська правда".

Суд Нового Саду постановив, що відповідачі – державний залізничний оператор і влада Сербії – повинні виплатити чотирьом позивачам "нематеріальну компенсацію за моральну шкоду, заподіяну смертю" члена сім'ї.

Трьом позивачам було присуджено по п'ять мільйонів сербських динарів (50 тисяч доларів США) кожному, а одному – 4,5 мільйона сербських динарів, йдеться в рішенні суду.

Як зазначила Четоєвич, рішення Вищого суду Нового Саду, ухвалене 17 червня, є першим такого роду. Вирок ще не є остаточним.

Речниця додала, що ще шість цивільних проваджень буде порушено на підставі позовів, поданих членами сімей жертв про відшкодування моральної шкоди.

Нагадаємо, 1 листопада 2024 року бетонний навіс нещодавно відремонтованого вокзалу в місті Новий Сад на півночі Сербії несподівано обвалився. На місці загинули 15 людей, ще одна людина померла пізніше в лікарні.

Катастрофа, яку багато хто пов'язує з корупцією, викликала хвилю студентських протестів проти президента Александара Вучича, що сколихнули Сербію.

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