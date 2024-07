МИД Литвы взял на работу котенка

Министерство иностранных дел Литвы пристроило у себя котенка, который заблудился во дворе ведомства.

Об этом сообщил глава литовского МИД Габриэлюс Лансбергис, пишет "Европейская правда".

По словам Ландсбергиса, котенку присудили "звание официального кота Министерства иностранных дел Литовской Республики".

This is Rango. Rango was rescued from our back yard and immediately promoted to Official Cat of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania. 🎖 pic.twitter.com/brYq1nmN51

В МИД Литвы в свою очередь рассказали, как благодаря совместным усилиям коллег малыша поймали, накормили, отдали ветеринару" и устроили на работу в группу по вопросам стратегических коммуникаций StratCom.

A tiny cat partisan found his way to the MFA yard and agreed to be recruited to the @LT_MFA_Stratcom unit. All say grow big and strong, Rango! We don't even have mice, but StratCom is all about building resilience, right? pic.twitter.com/cidMyrdiHg