ЕС вернет санкции ООН против Ирана, если он не свернет ядерную программу

Европейский Союз готов с конца августа начать восстановление санкций ООН против Ирана, если тот не покажет прогресса в сворачивании своей ядерной программы.

Об этом во вторник заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

По словам Барро, Франция и ее партнеры "имеют основания для возобновления глобального эмбарго на поставки оружия, банковских услуг и ядерного оборудования" Ирану, отмененного в 2015 году после заключения иранского "ядерного соглашения".

"Без твердых, конкретных и подлежащих проверке обязательств со стороны Ирана мы сделаем это не позднее конца августа", – подчеркнул он.

Из слов главы французского МИД следует, что с конца августа начнется процесс, который может привести к возобновлению ряда санкций против Ирана до 15 октября.

Это, по мнению европейских гарантов иранского "ядерного соглашения" – кроме Франции, это Великобритания и Германия – даст им дополнительный рычаг в переговорах с Ираном.

В последние годы они публично обвиняли Иран в нарушении взятых по соглашению 2015 года обязательств, из-за которых Тегеран приблизился к созданию ядерного оружия.

США, которые вышли из иранского "ядерного соглашения" при первом президентстве Дональда Трампа в 2018 году, в последние месяцы пытались возродить двусторонний переговорный процесс.

Но он, судя по всему, заморожен после ударов Израиля и США по иранским ядерным объектам.