Еврокомиссар Кос после разговора с Качкой: "Внимательно следим за событиями в Украине"

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заверила, что ЕС "внимательно следит" за ситуацией в Украине, связанной с антикоррупционной инфраструктурой.

Об этом она написала на Х, сообщает "Европейская правда".

Кос рассказала о своем разговоре с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарасом Качкой, подчеркнув, что "внимательно следит за развитием событий в Украине".

"Обсудила с Тарасом Качкой, что верховенство права и ценности ЕС – это не только критерии вступления: это то, к чему стремятся украинцы. Давайте строить доверие вместе. ЕС будет продолжать оказывать поддержку на основе общих ценностей", – добавила она.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что согласовал текст законопроекта, который гарантирует независимость антикоррупционных органов. Он был внесен в парламент в четверг.

Послы G7 приветствовали обещание Зеленского о возвращении независимости антикоррупционным институтам и предложили свою помощь в этом.

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