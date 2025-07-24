Єврокомісарка Кос після розмови з Качкою: "Уважно стежимо за подіями в Україні"

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос запевнила, що ЄС "уважно стежить" за ситуацією в Україні, повʼязаною з антикорупційною інфраструктурою.

Про це вона написала на Х, повідомляє "Європейська правда".

Кос розповіла про свою розмову з віцепремʼєр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарасом Качкою, підкресливши, що "уважно стежить за розвитком подій в Україні".

"Обговорила з Тарасом Качкою, що верховенство права та цінності ЄС – це не лише критерії вступу: це те, чого прагнуть українці. Будуймо довіру разом. ЄС продовжуватиме надавати підтримку на основі спільних цінностей", – додала вона.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що погодив текст законопроєкту, який гарантує незалежність антикорупційних органів. Його було внесено до парламенту в четвер.

Посли G7 привітали обіцянку Зеленського про повернення незалежності антикорупційним інституціям та запропонували свою допомогу у цьому.

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