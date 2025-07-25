В МУС обвинили Венгрию в нарушении обязательств из-за отказа арестовать Нетаньяху

Коллегия судей Международного уголовного суда сообщила о нарушении Венгрией требований суда об аресте премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во время его визита в Будапешт в апреле.

Об этом пишет AP, передает "Европейская правда".

Коллегия из трех судей Международного уголовного суда отметила, что "обязанность сотрудничать была достаточно четкой для Венгрии", а невыполнение ареста Нетаньяху "серьезно подрывает способность суда выполнять свои полномочия".

Надзорный орган суда, Ассамблея государств-участников, имеет ограниченные полномочия для применения санкций против Венгрии. Она рассмотрит дальнейшие шаги во время ежегодного заседания в декабре.

Как отмечается, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подписал Римский статут в 2001 году во время своего первого срока на посту премьер-министра.

Суд отклонил аргументы Венгрии о том, что парламент никогда не добавлял устав суда в венгерское законодательство, отметив, что "Венгрия несла ответственность за обеспечение принятия такого законодательства".

Венгрия объявила о намерении выйти из МУС в начале апреля во время визита Нетаньяху. Орбан ранее объяснял решение выйти из Международного уголовного суда "политизацией" учреждения.

В ответ на это руководящий орган МУС заявил, что решение Венгрии выйти из состава Суда вызывает "обеспокоенность". В мае парламент Венгрии проголосовал за выход страны из МУС.

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