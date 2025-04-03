Орбан объяснил, почему Венгрия решила выйти из МУС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил решение выйти из Международного уголовного суда (МУС) "политизацией" учреждения.

Об этом Орбан сказал на пресс-конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в Будапеште, его цитирует Telex, сообщает "Европейская правда".

Глава правительства Венгрии назвал себя "экспертом" по вопросам МУС, поскольку "я был премьер-министром, который подписал документ о присоединении к МУС" в 2001 году.

Орбан добавил, что теперь он будет тем, кто выйдет из него. Некоторые участники пресс-конференции аплодировали этим словам, в том числе и Нетаньяху.

По его словам, в последние годы это уже не беспристрастный суд, а "политический суд".

"Демократическое правовое государство", которым, как считает Орбан, является Венгрия, „не может принимать в этом участия".

Он добавил, что МУС превратился в политический инструмент, и поэтому Венгрия больше не будет его участницей.

В свою очередь Нетаньяху назвал смелым шагом выход Венгрии из МУС, который он назвал "коррумпированной организацией", которая "угрожает демократии".

"Вы первое государство, которое оставило эту гниль... Вы проявили необычайное мужество перед лицом антисемитизма", – сказал он.

Ранее руководитель аппарат венгерского премьера Гергей Гуйяш заявил, что в четверг правительство инициирует выход Венгрии из Международного уголовного суда.

Впоследствии стало известно, что Орбан подписал правительственное решение, которое начинает процедуру выхода страны из Международного уголовного суда в Гааге.

Эти новости поступили в день, когда Виктор Орбан принимает в Будапеште премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.