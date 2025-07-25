У МКС звинуватили Угорщину в порушенні зобов’язань через відмову арештувати Нетаньягу

Колегія суддів Міжнародного кримінального суду повідомила про порушення Угорщиною вимог суду про арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу під час його візиту до Будапешта в квітні.

Про це пише AP, передає "Європейська правда".

Колегія з трьох суддів Міжнародного кримінального суду зазначила, що "обов'язок співпрацювати був достатньо чітким для Угорщини", а невиконання арешту Нетаньягу "серйозно підриває здатність суду виконувати свої повноваження".

Наглядовий орган суду, Асамблея держав-учасниць, має обмежені повноваження для застосування санкцій проти Угорщини. Вона розгляне подальші кроки під час щорічного засідання в грудні.

Як зазначається, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підписав Римський статут у 2001 році під час свого першого терміну на посаді прем'єр-міністра.

Суд відхилив аргументи Угорщини щодо того, що парламент ніколи не додав статут суду до угорського законодавства, зазначивши, що "Угорщина несла відповідальність за забезпечення прийняття такого законодавства".

Угорщина оголосила про наміри вийти з МКС на початку квітня під час візиту Нетаньягу. Орбан раніше пояснював рішення вийти з Міжнародного кримінального суду "політизацією" установи.

У відповідь на це керівний орган МКС заявив, що рішення Угорщини вийти зі складу Суду викликає "стурбованість". У травні парламент Угорщини проголосував за вихід країни з МКС.

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