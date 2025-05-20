Парламент Венгрии проголосовал за выход из Международного уголовного суда
Парламент Венгрии во вторник, 20 мая, проголосовал за выход страны из Международного уголовного суда (МУС), который анонсировал премьер Виктор Орбан.
Об этом сообщает Telex, информирует "Европейская правда".
Решение о выходе Венгрии из МУС поддержали 134 депутата, 37 проголосовали против и еще семеро воздержались.
Венгерский министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто объявил, что правительство в ближайшее время сообщит об этом решении генсеку ООН.
По его мнению, в последние недели деятельность МКС вызвала значительные споры, поскольку судьи "делали такие нелепые вещи", как выдача ордеров на арест умерших лидеров ХАМАС, а также ордер на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
Сейярто говорит, что таким образом МУС превратился в политически мотивированную организацию, и для правительства неприемлемо, чтобы "работа суда была мотивирована политикой".
"Мы не будем присоединять свое имя к такой несерьезной и политически мотивированной деятельности суда, поэтому мы и подали в парламент предложение о выходе Венгрии из МУС", – заявил министр.
Венгрия объявила о намерении выйти из МУС в начале апреля во время визита Нетаньяху.
Орбан ранее объяснял решение выйти из Международного уголовного суда "политизацией" учреждения.
В ответ на это руководящий орган МУС заявил, что решение Венгрии выйти из состава Суда вызывает "обеспокоенность".
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